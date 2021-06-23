Суд залишив Антоненка й Кузьменко під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання захисників Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, про зміну запобіжного заходу для них із цілодобового домашнього арешту на взяття на поруки.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Антоненкові домашній арешт іще на два місяці, з зобов'язанням і далі носити електронний браслет. Для Кузьменко наразі чинний термін домашнього арешту до середини липня.

Журналіст видання "Українська правда" Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він перебував, у центрі Києва.

Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій і музикантові Андрію Антоненкові (позивний Riffmaster, або "Ріф"), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

Усі обвинувачені і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства (міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що розбіжностей, мовляв, немає). Їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими, заявляючи, що їхня справа "шита білими нитками.

Спочатку підозрюваних заарештували, але згодом їм пом'якшили запобіжні заходи. Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко перебувають під домашнім арештом, Яна Дугарь - під особистим зобов'язанням після того, як за неї внесли заставу. За матеріалами radiosvoboda.org