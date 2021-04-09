Суд звільнив Стеренка під цілодобовий домашній арешт

Олеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти на цілодобовий домашній арешт. Таке ж рішення прийнято і щодо другого обвинуваченого Руслана Демчука.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

23 лютого Приморський суд Одеси засудив Стерненка і Демчука до 7 років і 3 місяці позбавлення волі за розбійний напад і незаконне поводження зі зброєю.

Їх визнали винними у викраденні колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області, який представляв проросійську партію "Родіна", Сергія Щербича. Зараз Щербич є депутатом Фонтанської сільської ради від партії одеського міського голови Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

У день вироку суд наказав взяти обох обвинувачених під варту. 9 квітня апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід. Судове засідання з оскарження вироку планується 16 квітня.