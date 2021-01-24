Тетянин день: прикмети

25 січня відзначають Тетянин день - свято, присвячене святій великомучениці Тетяні Римській.

За переказами, Тетяна жила у II-III ст. в Римі й була родом із багатої родини. Її батьки були християнами та виховували дочку в благочесті.

Дівчина у пості та молитві доглядала за хворими, допомагала незаможним і нужденним членам християнської громади, а також відвідувала в'язнів.

Під час чергових гонінь християн Тетяну схопили язичники та після катувань відрубали голову. Нині ж християни згадують Тетяну в молитвах, а сама мучениця зарахована до лику святих.

Свято також вважається Днем студента, адже свята вважалася покровителькою учнів, повідомляє "Обозреватель".

Що не можна робити в Тетянин день

У цей день не можна сваритися, злитися, лихословити.

У свято також не можна займатися роботою по дому і рукоділлям.

У Тетянин день не можна залишати безлад в домі - напередодні варто зробити прибирання, щоб не привертати неприємності.

Прикмети Тетяниного дня

Морозно і ясно на Тетяну - до хорошого урожаю; тепло і заметіль - до поганого.

Сніг - до дощового і холодного літа.

Великі замети - до багатого врожаю хліба.

Дівчинка, яка народилася в Тетянин день, виросте хорошою дружиною і господинею.