Три області найближчими днями можуть вийти з "червоної зони" - Степанов

Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області найближчим часом можуть бути переведені з червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Значно зменшилася кількість хворих що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що у Чернівецькій області. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації і досягненні певних параметрів ці області почнуть виходити з червоного рівня", - сказав він.

Водночас за словами міністра, напруженою є ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Всього на ранок 6 квітня у червоній зоні епіднебезпеки перебуває 11 регіонів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 квітня лабораторно підтверджено 1 769 164 випадки COVID-19, з них за добу - 13 276. За весь час пандемії в Україні одужали 1 362 379 осіб. Зафіксовано 35 017 летальних випадків від COVID-19.