У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим

У понеділок, 11 жовтня, в Чернігові в останню путь проводять 33-річного народного депутата Антона Полякова від фракції "За Майбутнє".

Про це повідомляє "Страна" і Telegram-канал PavlovskyNews.

Як повідомлялося, вранці 8 жовтня в поліцію столиці надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі Києва виявили мертвим народного депутата від фракції "За Майбутнє" Антона Полякова. Попередньо було встановлено, що йому стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть". Причиною смерті Полякова, за попередньою інформацією правоохоронців, є гостра коронарна недостатність.

Причинами смерті Полякова могло стати хронічне захворювання, яке могло привести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою, заявив на брифінгу начальник поліції Києва Іван Виговський. Перші подробиці про смерть нардепа можна дізнатися за посиланням .

Початок траурних заходів заплановано на 10:00. Труну з тілом доставили в будівлю чернігівської філармонії, де відразу почалося прощання.

На місці чергують кілька правоохоронців і бригада медиків. Також біля входу до філармонії почали збиратися городяни, щоб попрощатися з Поляковим. Організатори прощання заявили, що в приміщення філармонії пускатимуть за десять осіб через карантинних обмежень. О 11:45 заплановано відспівування в Преображенському соборі. О 13:00 прощання пройде на міському кладовищі.

Тарас Батенко, співголова депутатської групи "За Майбутнє", в якій перебував померлий нардеп Антон Поляков, заявив, що його політсила не вірить в природну смерть депутата.

- Ніяких наркотичних речовин Антон Поляков не вживав. Ми такого не помічали. Абсолютно здоровий чоловік, енергійний, життєрадісний, який досить жорстко відстоював свою громадянську позицію. Тому у нас відразу виникає питання, наскільки це була природна смерть, - сказав він. За матеріалами news.pn