У "червоній" зоні Київ та 16 областей - МОЗ

Станом на 11 листопада, в червоній зоні епіднебезпеки знаходяться столиця та 16 областей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

На сьогодні до червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано- Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську області.

В жовтій зоні епіднебезпеки - Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області. Решта регіонів перебувають у помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні становить 797 на 100 тис. населення.

В Києві рівень захворюваності - 640 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Сумській - 1 282, Одеській - 1 019, Миколаївській - 1 030, Хмельницькій областях - 1073.

Станом на 10 листопада, рівень госпіталізацій по країні становить 87,1, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

В Києві рівень госпіталізацій становить 97,3 на 100 тис. населення. Окрім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 20 регіонах.

Станом на 10 листопада, завантаженість ліжок з киснем, яка визначена на рівні 65%, становить 67,1%. У Києві - 77,1%.

Цей показник також перевищено в 11 регіонах.