У Горлівці підірвали авто комбата окупантів, він у лікарні

В окупованій Горлівці невідомі у власному авто підірвали командира батальйону окупаційних військ "Довгого"

Про це повідомляє "Остров" з посиланням на сторінки окупантів в соцмережах.

Спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений на днищі автомобіля командира батальйону з позивним "Довгий", який віз дочку в школу. Комбат і його дочка в лікарні. Йдеться про уродженця Горловки Сергія Попова.

За останньою інформацією, наданою місцевими пропагандистами, стан бойовика лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Попередній діагноз: множинні осколкові поранення нижніх кінцівок, осколковий перелом стегна. У дівчинки контузія і шок, інших видимих ушкоджень немає, її обстежують.

Згідно з даними "Миротворця", під час окупації Криму Довгий входив до складу "Самооборони Криму". Потім повернувся в Горлівку, входив у близьке оточення Ігоря Безлєра.

За матеріалами Еспресо TV