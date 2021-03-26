У Києві громадському транспорту дозволили перевозити більше людей, - "Київпастранс"

"Київпастранс" повідомляє про зміни правил перевезення пасажирів для наземного громадського транспорту: тепер можна перевозити 50% людей від загального заповнення

Про це повідомила пресслужба підприємства у Telegram.

Рішення ухвалила Постійна комісія КМДА адміністрації з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної пасажиромісткості", - повідомляють у "Київпастрансі".

Там нагадали про збереження інших обмежень і закликали їх дотримуватися. За матеріалами Еспресо TV.