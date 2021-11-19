У Києві накрили фейкових детективів, які стежили за людьми

У Києві правоохоронці викрили детективне агентство, яке здійснювало протиправне стеження за громадянами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та припинено діяльність так званого детективного агентства, яке здійснювало протиправне стеження за громадянами з використанням спеціальних технічних засобів отримання інформації (ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, організував діяльність детективного агентства колишній правоохоронець.

Його працівники за грошову винагороду здійснювали приховане стеження за громадянами України, зокрема прослуховували телефонні розмови та слідкували за маршрутами пересування осіб.

До переліку послуг агентства входило також встановлення у приміщеннях та в автомобілях спецзасобів прихованого аудіо- та відеоконтролю.

"До протиправної діяльності організатор залучив своїх знайомих. Агентство функціонувало більше 2 років та надавало послуги як фізичним особам, так і представникам бізнесу", - відзначають в ОГП.

Вартість послуг агентства становила від 200 доларів за годину стеження за пересуванням особи, до 1 тисячі доларів - за встановлення в офісі засобів спостереження.

Правоохоронці викрили організатора схеми під час отримання ним 1350 доларів та передачі замовнику інформації, отриманої незаконним шляхом.

У ході обшуків за місцем проживання фігуранта та в офісі агентства вилучені технічні пристрої для стеження з комплектуючими до них, матеріали оперативно-розшукових справ, отримані протиправним шляхом, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій організатору детективного агентства оголошена підозра. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників групи тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції припинили роботу одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджували персональні дані громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн.