У Києві не будуть підвищувати ціни на опалення і гаряче водопостачання до кінця сезону - Кличко

До кінця цього опалювального сезону вартість послуг на опалення і гаряче водопостачання в Києві не зміниться, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що питання тарифів підійматися кожен опалювальний сезон. Причиною для перегляду тарифів на тепло і гарячу воду є збільшується вартості електроенергії та газу, які є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води.

"Київ має обґрунтовані і затверджені розрахунки, але в цей опалювальний сезон вартість послуг на опалення і гаряче водопостачання не зміниться. Жителі багатоквартирних будинків будуть платити за комунальні послуги за тарифами ще 2019", - підкреслив Кличко.

За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми в платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористалися міським програмам з енергозбереження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги у 2-3 рази.

"І столиця продовжує втілювати такі програми. На 2021 рік ми виділили з бюджету понад 150 млн грн на заходи з енергоощадження. Детальніше дізнатися, як можна приєднатися до міськими програмами, можна на сайті КМДА", - додав Кличко.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп./КВт-годину для населення на перші 100 кВт-година і встановив з 1 січня 2021 року єдиний тариф для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт- час. Кабмін 28 грудня 2020 року скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії. З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло- і електроенергію.

У січні "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для побутових споживачів. Ціни на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року встановлено на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Це на 14% вище в порівнянні з груднем 2020 року (6,33 грн). Зо матеріалами ZN.UA