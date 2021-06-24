У Києві не виявили жодної смерті від коронавірусу. Такого не було вже майже рік

У Києві протягом 23 червня від ускладнень коронавірусної хвороби не померла жодна людина, повідомляє пресслужба КМДА.

Востаннє таке було 21 серпня 2020 року.

"223 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. Усього за період пандемії в місті 5 185 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 212 834", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Протягом 23 червня у лікарні столиці потрапило 43 хворих. Одужати вдалося 605 пацієнтам.

23 червня секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив той факт, що штам коронавірусу "Дельта" вже дібрався й до України.

Це стало причиною проведення великої наради у президента Володимира Зеленського. Під час неї РНБО озвучила, які додаткові заходи можуть запровадити. Серед них: прискорення темпів вакцинації, забезпечення доступності вакцинації для груп ризику, в тому числі для людей старше 60 років, активізація інформаційно-просвітницької роботи серед населення про необхідність імунопрофілактики та використання засобів індивідуального захисту, посилення лабораторної складової для виявлення штаму "Дельта", удосконалення медичних протоколів, посилення готовності медичних закладів до надання допомоги пацієнтам із коронавірусом, максимальна імунізація медичного персоналу.

Також було прийнято рішення про посилення контролю за туристами з Великої Британії, Індії, РФ і Португалії.