У Києві перейменували 12 вулиць та назвали сквер на честь Василя Сліпака

Київська міська рада перейменувала у столиці 12 вулиць і назвала сквер на честь героя України Василя Сліпака. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.

У Святошинському районі перейменовано:

- вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);

- вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);

- вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (військового медика, поручника армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);

- провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).

У Солом'янському районі:

- вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам'яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);

- вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);

- вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).

- вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).

У Дарницькому районі:

- вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика (київського живописця XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).

У Шевченківському районі:

- вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (письменниці та поетеси);

- провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).

У Дніпровському районі:

- вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).

Окрім того, у Києві з'явилися:

- площа Відрадна у Солом'янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);

- вулиця Миколи Костомарова на честь українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі);

- Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі.

- сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі 2016 року, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);

У разі перейменування вулиці не потрібно змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням.

Документи на право власності, авто тощо, у яких зазначено стару назву залишаються чинними. Перейменування вулиці також жодним чином не впливає на реалізацію виборчого права.

За матеріалами УНН