У Києві під час репетиції параду до Дня Незалежності обмежать рух: перелік вулиць

У Києві 18, 20 і 22 серпня заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності. Через проведення цих заходів правоохоронці будуть обмежувати рух на ряді вулиць у столиці.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Обмеження можуть стосуватись кількох районів столиці.

Зокрема, 18, 20 і 22 серпня:

Зокрема, 18, 20 і 22 серпня:

з 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

з 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

з 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

У КМДА додали, що детальний перелік вулиць, які будуть перекриті або де обмежать руху транспорту під час репетиції параду і заходів до Дня Незалежності опублікують додатково.

"Також окремо буде повідомлено про зміни руху громадського транспорту в столиці. Крім того, під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові", - резюмували в пресслужбі.