У Києві почався перший день нового локдауну. Що заборонено

У Києві з 5 квітня почали діяти посилені карантинні обмеження. Зокрема заборонена робота ТРЦ та закладів громадського харчування, а в транспорт і метро можна потрапити лише за спецперепустками.

За останньою інформацією локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Пом'якшення обмежень можливо раніше встановленого терміну, утім лише у разі виходу Києва з "червоної" зони.Наземний транспорт та метро

На вході до станцій метрополітену працівники муніципальної охорони перевіряють спеціальні перепустки.

Спецперепустки видають лише працівникам підприємств, які виконують критично важливі функції (медпрацівники, рятувальники, військовослужбовці, працівники держструктур, ЖКГ, соціальної сфери, транспорту, торгівлі). Їх обмежена кількість - близько 400 тисяч. Спеціальна перепустка потрібна лише для того, щоб людина змогла потрапити в транспорт, утім вони не звільняють її від права на безкоштовний проїзд.

Карантинні обмеження також не впливають на міжміське транспортне сполучення та графік рух поїздів через столицю. "Укрзалізниця" не буде вводити обмеження на посадку і висадку пасажирів у Києві та області.

У Києві також закрилися всі школи та дитсадки, а дітей перевели на дистанційне навчання. Також керівникам підприємств рекомендують перевести співробітників на віддалений режим роботи.

У столиці також обмежений режим роботи закладів громадського харчування обмежений, заборонені всі масові заходи, робота культурних закладів (музеї, театри, кінотеатри) та робота ТРЦ, окрім супермаркетів та аптек у них.

Непродовольчі магазини можуть працювати тільки на видачу попередньо оформлених замовлень. Заборонено проведення ярмарків та робота непродовольчих ринків.

Обслуговування клієнтів у салонах краси та перукарнях здійснюється тільки за попереднім записом. Також забороняється відвідувати басейни та фітнес- центри.

Що відомо

Станом на ранок 5 квітня столичні медики діагностували 458 нових випадків COVID-19.

Загалом від початку епідемії у Києві зареєстровано понад 167 тисяч випадків захворювання.

Київська міська адміністрація через поширення коронавірусу у столиці вирішила повністю закрити всі школи та дитсадки з 5 квітня. Користуватися транспортом можна буде тільки за спецперепустками. За матеріалами UA: Суспільне