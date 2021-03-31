У Києві посилюють локдаун. Увесь громадський транспорт працюватиме за спецпропусками

Київ з п'ятого квітня запроваджує нові карантинні обмеження, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня.

"З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури", - заявив мер столиці.

Він зазначив, що керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

У Києві за минулу добу зафіксовано 1100 випадків інфікування коронавірусом, 35 людей померли. Всього за період пандемії захворіли понад 162 тисячі людей.

На сьогодні в Києві є 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 80%. Цього тижня розпочали розгортати ще 236 ліжок.