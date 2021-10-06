У Києві протягом дня обмежать рух низкою вулиць - список
У Києві сьогодні частково обмежать рух через прибуття іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Патрульна поліція України.
"У зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру 6 жовтня у період 08:00 до 23:00 години буде вводитися тимчасове обмеження руху", - ідеться у повідомленні.
Рух обмежать за маршрутом:
Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);
проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);
поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;
Наддніпрянське шосе - Дніпровський узвіз - алея Героїв Крут;
вулиця Івана Мазепи - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа;
вулиця Хрещатик - вулиця Богдана Хмельницького;
бульвар Тараса Шевченка - площа Перемоги - проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);
вулиця Олександра Довженка - вулиця Олени Теліги - вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім'ї Хохлових);
вулиця Сім'ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);
вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім'ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);
проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);
вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно- Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);
вулиця Боричів Тік;
Володимирський узвіз;
вулиця Михайлівська;
вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);
вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);
вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)
вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської);
міст Метро;
проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я).
У поліції попросили водіїв із розумінням поставитися до тимчасових обмежень.
6 жовтня у Києві відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей.