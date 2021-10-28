У Києві школи переходять на дистанційне, а в транспорті перевірятимуть сертифікати

Через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус, Кличко повідомив про запровадження суворих обмежень з 1 листопада.

Столиця запроваджує суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної зони". Запровадять нові правила з понеділка, 1 листопада. З найважливішого - у транспорті перевірятимуть сертифікати або негативні ПЛР-тести, а школи переходять на дистанційне навчання. Це рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров'я.

Так, тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати: заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду.

Забороняється також проводити масові заходи, відвідувати торгово - розважальні центри. Діти й підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

З важливого те, що столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з першого до одинадцятого класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил "червоної зони" - за умови вакцинації 100% персоналу.

Громадський транспорт буде працювати, але з обмеженнями.

"Їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково - спеціальні групи правоохоронців, - наголосив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що обмеження запроваджують, щоб зберегти здоров'я і життя людей та не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих.

Він також закликав невакцинованих робити вибір на користь антиковідного щеплення: "Вакцинуйтеся! Бережіть себе!".

Також мер повідомив, що столична влада звертається до уряду ухвалити рішення про переведення столиці у "червону" зону. За матеріалами "Вечірній Київ".