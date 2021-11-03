У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків на період з 1 листопада по 1 квітня.

Як передає Укрінформ, про це заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомляє у Телеграмі.

"На 55-х вулицях міста Центр організації дорожнього руху встановив дорожні знаки 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" з табличками 7.12 "Ожеледиця". Під час ожеледиці в зоні дії відповідного знаку рух транспортних засобів буде заборонений", - зазначив Усов.

Проте, згідно з правилами дорожнього руху, це не стосується маршрутних автобусів, тролейбусів і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені зупинки.

Також ця заборона не розповсюджується на автомобілі водіїв з інвалідністю та осіб, які перевозять таких пасажирів.

Водії з інвалідністю, а також громадяни, які проживають або працюють у цій зоні чи обслуговують розташовані там підприємства, можуть в'їжджати до зони дії знаку, але повинні виїжджати з неї на найближчому до місця призначення перехресті.

Крім того, ще на 74-х вулицях встановлено попереджувальні дорожні знаки 1.13 "Слизька дорога".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтував у столиці 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину". За матеріалами Укрінформ.