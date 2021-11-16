У Києві з 1 січня подорожчає проїзд у громадському транспорті

Влада Києва планує з 1 січня 2022 року підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Це пов'язано зі значним зростанням вартості складових тарифу і, відповідно, економічно обґрунтованого тарифу, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн - при купівлі 1-9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Як зауважив Поворозник, з моменту останнього підвищення тарифів у 2018 році суттєво змінилися чинники, на які міська адміністрація не має впливу, а саме: індекс споживчих цін за 2018-2020 роки та з урахуванням очікуваного за 2021 рік становить 130,6%, а враховуючи прогнозні дані на 2022 рік - 141,4%; мінімальна заробітна плата збільшилась на 74,6%, а середня заробітна плата у Києві - на 54,3%; розмір тарифу на електричну енергію підвищився на 84%; вартість дизельного пального збільшилася на 22,5%.

За таких умов і для уповільнення відтоку кадрів на підприємствах транспорту, для збереження кваліфікованих спеціалістів, підвищення рівня їхньої заробітної плати, а також забезпечення виконання повного комплексу регламентних робіт: технічне обслуговування та ремонт рухомого складу, ескалаторів, тунельних споруд, трамвайних колій, контактно-кабельної мережі тощо, місто змушене підвищити тарифи на перевезення.

"Нинішня ціна у комунальному транспорті давно не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. За розрахунками КП "Київпастранс", економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП "Київський метрополітен", обґрунтований тариф у метро - 22 грн. Проте ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження на пасажирів, тому при розрахунку нових тарифів одне із завдань - залишити транспортні послуги диференційованими із системою знижок", - зазначив Поворозник.

"Після підвищення тарифу на користування громадським транспортом вартість проїзду для власників картки киянина (які не мають права на безкоштовний проїзд) становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок. Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками, сплачуватимуть за проїзд від 14,20 грн до 14,50 грн залежно від виду проїзного. А пасажири, які поповнюють електронний квиток, залежно від кількості придбаних поїздок, сплачуватимуть від 15 до 20 грн", - підкреслив Поворозник.

Він додав, що місто зберігає пільги для всіх соціально вразливих категорій населення.

"Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами", - сказав Поворозник.

За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Встановити нові тарифи заплановано з 1 січня 2022 року.