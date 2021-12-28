У Києві зафіксовано перші випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон"

У Києві зафіксовано перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Про це 28 грудня повідомив у Facebook заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"На сьогодні в місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність [заразність], ніж штам "Дельта", - написав він.

Поворозник, посилаючись на медиків, додав, що вакциновані проти COVID-19 пацієнти, у яких діагностовано "Омікрон", хворіють у легкій формі.

У ПАР 22 листопада 2021 року виявили новий варіант коронавірусу B.1.1.529, що має велику кількість мутацій, які викликають занепокоєння. ВООЗ надала йому назву "Омікрон".

У ВООЗ зазначають, що попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими. Фаучі вважає, що "Омікрон" заразніший за інші варіанти коронавірусу, але менш небезпечний.

В Україні перший випадок зараження штамом "Омікрон" підтвердили в ніч на 18 грудня. Українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська повідомила, що хворий на коронавірусну інфекцію українець, який став першим у країні, у кого виявили штам "Омікрон", перехворів на COVID-19 2021 року.

У прогнозі Національної академії наук України, опублікованому 21 грудня, ідеться, що Україна може відчути вплив штаму коронавірусу "Омікрон" на епідемічну динаміку на початку січня 2022 року.

За даними МОЗ України, у Києві від початку пандемії станом на 28 грудня зареєстровано 328 тис. випадків захворювання на COVID-19. Упродовж останньої доби у столиці захворіло 475 людей. За матеріалами Гордон.