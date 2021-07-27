У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусного штаму "Дельта"

В столиці України помер пацієнт, який інфікувався коронавірусним штамом "Дельта". Так, летальний випадок зафіксували в Олександрівській лікарні Києва.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Київ" директорка медичного закладу Людмила Антоненко.

Відомо, що в Олександрівській лікарні перебували 6 пацієнтів, хворих на штам "Дельта". З них один хворий помер.

Варто зазначити, що четверо інфікованих недавно повернулися з Росії, де підхопили небезпечну хворобу.

У всіх хворих штам "Дельта" підтвердили лабораторно.

Все ж лікарі припустили, що в столиці України ситуація з коронавірусом може погіршитися. Причиною стане проведення хресної ходи, адже сьогодні було дуже багато вірян, у тому числі, з Росії.

Нагадуємо, троє мешканців Львівщини, в яких кілька днів тому підтвердили штам коронавірусу "Дельта", одужують.

Про це повідомила заступниця директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марія Озірковська.

Епідеміологиня каже, що хворі були виявлені при перетині державного кордону, в пункті пропуску в аеропорту. За матеріалами vgolos.ua