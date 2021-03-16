У Києві запустили перші пости моніторингу якості повітря

У Києві запрацювали перші два пости моніторингу якості повітря. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Пости розташовані в Дарницькому і Дніпровському районах міста - на вулиці Архітектора Вербицького, 26 і на Харківському шосе, 7/1.

Система вимірює більше ніж 10 показників: діоксид сірки (продукт горіння), діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю (чадний газ), озон, сірководень, аміак (задушливий запах, неорганічна сполука), а також пил. Облаштовано також і газоаналізатори, які вимірюють формальдегід, метилмеркаптан, і пробовідбірники для важких металів.

Усі дані можна побачити в режимі онлайн за посиланням. Згідно з даними на момент публікації, якість повітря на обох постах моніторингу була в межах норми - індекс забруднення становив 19 у Дніпровському районі і 41 - у Дарницькому (за норми 50).

Як зазначив мер міста Віталій Кличко, до кінця року в Києві планують облаштувати ще три пости моніторингу повітря - у Печерському, Оболонському та Солом'янському районах.

Київ регулярно потрапляє в топи міст світу з найгіршою якістю повітря. Наприклад, 20 січня українська столиця була на 13-му місці з індексом забруднення 163 за норми 50. Зараз, за даними порталу IQAir, Київ на 28-му місці з індексом забруднення 92. За матеріалами "Гордон".