У КМДА розповіли, скільки доз вакцин отримала столиця

Київська влада заявила про готовність столиці до початку вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає APnews.

"Всі заклади охорони здоров'я міста готові до вакцинації. Персонал готовий до того, як діяти під час вакцинації", - наголосив він.

Також Мондриївський зазначив, що КМДА виділить кошти на закупівлю вакцини від коронавірусу.

"Київ фінансово готовий до закупівлі якісної вакцини, яка надійде до нашої країни найближчими днями. Ми сподіваємось, протягом найближчих тижнів масова вакцинація розпочнеться", - констатував він.

Водночас директор Департаменту охорону здоров'я КМДА Валентина Гінзбург розповіла, що столиця сьогодні, 24 лютого, отримала 42 600 доз вакцини CoviShield.

"Київ готовий до старту проведення вакцинації. Створено 15 мобільних бригад. Медики мобільних бригад пройшли відповідне навчання", - запевнила Гінзбург.

Першим, хто отримав щеплення від коронавірусу в Україні, став лікар-реабілітолог із Черкас. За матеріалами APnews.