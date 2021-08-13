У Львівській області 18 медпрацівників оголосили голодування

У Львівській області 18 співробітників Сосновської міської лікарні, серед яких лікарі, медсестри та санітарки, оголосили голодування через борги по заробітній платі.

За три місяці важкої роботи під час пандемії їм заборгували 3 млн гривень, написала в Facebook голова первинної лікарняному профспілкової організації Вільної профспілки медпрацівників України Оксана Гладун. Інформацію підтвердила омбудсмен Людмила Денисова у своєму Telegram-каналі.

Медичні працівники не просто хочуть відстояти свої права, вони говорять вже про виживання, пише Оксана Гладун.

"Медики нашої лікарні відстоюють свою зароблену зарплату, а тим самим і лікарню в цілому. Вони голодують до виконання вимог! Медики також люди, які хочуть мати кошти для життя. Якщо медики розрахуються, знайдуть іншу роботу, а можливо, і в іншому місті, то жителям ніде буде отримати медичну допомогу. Медикам - зарплату, а одинадцяти-тисячне населення нашого міста - лікарню", - зазначила Гладун.

Серед основних вимог медпрацівників: виплатити заборгованість по заробітній платі по липень 2021 року включно, оздоровчі за 2021 рік, "ковідні" доплати, здійснити перерахунок неправильно нарахованих зарплат 2020 року і виплатити їх, компенсувати втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

За підрахунками медпрацівників, медзаклад їм заборгувало близько 3 млн. грн.

Ще в лютому минулого року в Соснівці оголосили голодування 26 медиків. Вони вимагали відновити роботу лікарні та дозволити приймати пацієнтів.

Медустанову тоді просто простоювало. Медики тоді теж вимагали виплати зарплати, а голодування припинили через дві доби, отримавши 2/3 окладу.

Раніше в Харківській області медики перекрили проїзд по міжнародній трасі Київ-Харків-Довжанський. Працівники районної лікарні вимагали виплати заборгованості по заробітній платі.

За матеріалами ZN.ua