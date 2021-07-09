У Львові нардеп Юрченко скоїв ДТП під дією наркотиків - ЗМІ

Український депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у корупції, скоїв ДТП у Львові. Парламентар намагався втекти з місця події, за попередніми даними, за кермом він перебував під дією наркотичних речовин.

Олександр Юрченко на автомобілі Ford Mustang заднім ходом в'їхав у Volkswagen Jetta. Після цього він хотів втекти з місця аварії, однак рух був заблокований іншими транспортними засобами.

Водій Volkswagen Jetta знімав Юрченка на відео, а той напав на нього з кулаками і намагався відібрати смартфон. За даними місцевих ЗМІ, після цього на місце прибули патрульні та відвезли нардепа у відділок. За матеріалами ICTV Факти