У МОН та МОЗ рекомендують школам та вишам перейти на дистанційне навчання

Додатково до чинних карантинних заходів у міністерствах охорони здоров'я та освіти й науки рекомендують перейти на дистанційне навчання учням шкіл, крім початкових класів, а також студентам коледжів та вишів.

"Зокрема, пропонується переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно- технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти", - мовиться у повідомленні.

За словами глави МОН Сергія Шкарлета, відповідні обмеження треба застосовувати там, де перевищено епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ, а також там, де фіксують значне зростання кількості хворих на COVID-19.

Також він повідомив, що провівши консультації з Міністром охорони здоров'я та Головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах.

Міністерство охорони здоров'я 15 березня оновило розподіл на карантинні зони. У "червоній" залишаються чотири області - Житомирська, Івано- Франківська, Закарпатська та Чернівецька.

"Помаранчеву" зону розширено з восьми до 11 регіонів: Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Решту регіонів віднесено до "жовтої" зони.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 467 548 осіб, одужали 1 226 007, летальних випадків 28 443. За матеріалами radiosvoboda.org