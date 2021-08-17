У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я, серед померлих від COVID-19 в Україні 80% - це особи старше 60 років.

Згідно з повідомленням, станом на 14 серпня 2021 роки від коронавірусної хвороби померли 53,255 тис. осіб, з них 43,566 тис. У віці 60+.

"Це ще одне свідчення того, що люди похилого віку знаходяться в зоні високого ризику коронавірусної хвороби. Причому чим старше людина, тим вище цей ризик. Так, частка людей у віці 60-69 років серед померлих становить 29% (15,533 тис. осіб), а людей у віці від 70 років - 52% (28,033 тис.)", - наголошується в повідомленні.

За даними Держстату, з січня по травень поточного року в Україні померло 299 964 осіб. Від коронавірусу померло 33 912 осіб, а традиційно високий показник смертності від злоякісних новоутворень (раку) на рівні 30 333. За матеріалами ZN.ua