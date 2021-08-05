У МОЗ України є три сценарії перебігу нової хвилі COVID-19

У МОЗ України є низка прогнозів щодо потенційного перебігу нової хвилі COVID-19. Про це 5 серпня в ефірі телеканала "Україна 24" сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.

"У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій перебігу цієї хвилі. І розрахована кількість ліжок, яка має бути надалі відведена для госпіталізації хворих на COVID-19, також скільки ліжок має бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом буде важкий перебіг захворювання", - повідомив міністр.

Він зазначив, що українські лікарні активно запасаються киснем.

"Ми додатково зараз пропрацьовуємо, щоб був кисень. В Україні вже закупили 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати або полегшувати перебіг захворювання на амбулаторному етапі, коли не буде критеріїв для госпіталізації", - сказав Ляшко.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила поширення коронавірусу пандемією.

В Україні підтвердили 2,3 млн випадків інфекції, померло 53 тис. осіб.

5 серпня Ляшко заявив, що через поширення штаму коронавірусу "Дельта" спалах в Україні "можливий будь-якої миті". За матеріалами Гордон