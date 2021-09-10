У МОЗ відповіли, чи проводитимуть в Україні вакцинацію бустерною дозою

В Україні поки не розглядають можливість вакцинації населення бустерною або третьою дозою вакцини від COVID-19. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу", пише УНН.

"На цьому етапі - ні. Ми отримали багато інформації щодо потенційного ефекту бустерної або третьої дози. Однак дійсно, зараз це перебуває лише на етапі попередніх статей, які ще не говорять про її потенційний ефект. Окрім лише одного випадку: коли бустерна доза рекомендується для так званих імуноскомпрометованих людей. Тобто тих людей, які хворіють на онкологічні хвороби або важкі соматичні", - зазначив Кузін.

Орган охорони здоров'я ЄС заявив, що терміновості в бустерній вакцинації від COVID-19 немає.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пропонує відмовитися від введення третьої дози вакцини до кінця року. Гендиректор ВООЗ підкреслив, що мільйони людей у світі не отримали навіть однієї дози вакцини в той час, як інші держави вже почали проводити ревакцинацію