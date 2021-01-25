У МЗС розповіли про стан побитого в Парижі українського підлітка
2021-01-25 17:15
Побитий у Парижі український підліток все ще у важкому стані, але є позитивна динаміка. Про це заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Радіо Свобода у понеділок, 25 січня.
"Консул перебуває на постійному зв'язку з рідними українця і медичним закладом. Стан юнака залишається важким, але з'явилася позитивна динаміка. Лікарі роблять все можливе для його реабілітації", - сказав Ніколенко.
В Парижі був побитий 14-річний українець. У постраждалого зламані руки й ребра, пробита голова. Батьки та українська діаспора у Франції шукають винуватців.
За матеріалами Надзвичайні новини