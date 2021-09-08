У наглядову раду академії СБУ ввійде перший віцепрезидент НАН України Горбулін

Академік, перший віцепрезидент НАН України Володимир Горбулін прийняв запрошення ректора Національної академії СБУ Андрія Черняка стати членом наглядової ради академії. Про це повідомляють на сайті навчального закладу.

Зазначено, що наглядова рада здійснює громадський контроль за діяльністю установи і бере участь у її розвитку та визначенні перспективних завдань.

Черняк і ветерани СБУ - генерал-полковник Петро Шатковський та генерал- лейтенант Олександр Бєлов - привітали Горбуліна з наданням йому найвищої державної нагороди, звання Героя України.

Фото: academy.ssu.gov.ua

Під час зустрічі співрозмовники обговорили нинішню ситуацію на сході України й оборонний потенціал країни у протидії гібридним загрозам із боку РФ. Учасники зустрічі обмінялися думками про реформування української освіти у сфері безпеки в Україні.

Горбуліну 82 роки. Був першим секретарем Ради національної безпеки і оборони в 1996-1999 роках. Він - один з авторів концепції національної безпеки і оборони України. Із 2014-го до 2018 року Горбулін очолював Національний інститут стратегічних досліджень. За часів п'ятого президента Петра Порошенка був членом політичної підгрупи ТКГ у Мінську.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський вивів главу свого офісу Андрія Єрмака зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" і ввів у неї Горбуліна. У грудні 2020 року Горбуліна обрано головою наглядової ради. У травні 2021 року Зеленський припинив повноваження Горбуліна в наглядовій раді "Укроборонпрому" і ввів у неї радника глави ОП Тимофія Милованова.

Указом від 22 серпня 2021 року Зеленський надав Горбуліну звання Героя України "за видатні особисті заслуги в розвитку української державності, зміцненні системи національної безпеки і оборони, багаторічну плідну наукову діяльність". За матеріалами Гордон.