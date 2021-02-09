У НАНУ спрогнозували розвиток захворюваності COVID-19 в Україні

Середня добова кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні складе близько 3 500 протягом 9-15 лютого і 3 272 випадків протягом 16-22 лютого.

Про це свідчать дані робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, оприлюднені на сайті Національної академії наук України.

Показники розповсюдження епідемії коронавірусу в Україні за останні два тижні продовжили зниження, а швидкість зниження кількості нових випадків впала майже до нуля. Середня кількість нових випадків знизилася до 3 644 в день і до кінця лютого продовжить знижуватися.

За даними вчених, подальший розвиток захворюваності в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах.

Скріншот дослідження НАНУ

Зростання кількості нових випадків спостерігається в Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях.

Найскладніша ситуація в Івано-Франківській області, на яку припадає 11% всіх нових випадків коронавірусу в Україні.

Продовжує зменшуватися кількість летальних випадків, попри локальне збільшення в офіційній статистиці, що викликано затримками наповнення реєстру.

Скріншот дослідження НАНУ

"Спостерігається летальність незначно виросла і почала перевищувати 2% від кількості нових випадків захворювання. Середній вік смерті досяг нового максимуму", - повідомляють в НАН.

Харківська область є однією з найгірших по реєстрації смертності від коронавірусу, а Київ та Чернівецька область - кращі за цим показником.

Скріншот дослідження НАНУ

Вчені констатують, що в Україні на тлі відкриття шкіл збільшилася частка дітей серед виявлених хворих COVID-19.

Скріншот дослідження НАНУ

Уряд України забезпечить доступом до вакцини від коронавірусу 100% населення до кінця 2021 року, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року", - сказав він, підкресливши, що МОЗ розробило Національний план вакцинації, в якому чітко визначені всі етапи та логістика вакцинації.

"На першому етапі ми вакцинуємо 367 тисяч осіб. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня", - уточнив він.

На сьогодні Україна домовилася про постачання вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. В кінці січня Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію вакцини проти коронавірусу. Зокрема, проєкт закону пропонує ввести в національне законодавство норму так званої реєстрації під зобов'язання, яка діє в Європі. Відповідно до закону, однією з умов для екстреної реєстрації вакцини є проведення досліджень з дозволу і/або під наглядом відповідних компетентних органів в США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Китаї, Ізраїлі, Індії, Мексиці, Бразилії чи в ЄС.

В Україні в понеділок, 8 лютого, діагностували 2 656 нових випадків COVID- 19. При цьому за весь час пандемії коронавірусів захворіли 1 249 646 осіб, йдеться в щоденному зведенні Міністерства охорони здоров'я України.

За весь час пандемії в Україні коронавірус подолали 1 084 608 осіб (за добу - 8 865 осіб), 23 771 осіб помер від ускладнень хвороби (за добу - 127).

Всього в країні проведено 6 419 781 ПЛР-тестування, за добу здійснено 30 901 тестування (зокрема методом ПЛР - 17 658, методом ІФА - 13 243).

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м Київ (243), Чернівецькій (194) і Запорізькій (164) областях", - зазначили у відомстві. За матеріалами ZN.UA