У Нідерландах оприлюднили записи переговорів Гіркіна та поплічників у день катастрофи МН17

Журналісти в Нідерландах опублікували нові записи переговорів бойовиків перед і після катастрофи "Боїнга" рейсу МН17 у небі над Донбасом влітку 2014 року. Аудіоматеріали підтверджують як російське походження ЗРК, так і ступінь впливу ФСБ на незаконні збройні формування.

На записах, опублікованих нідерландською телерадіокомпанією NOS, фігурують ключові підозрювані в цій справі: відставні та чинні російські військові Сергій Дубінський ( "Хмурий"), Ігор Гіркін ( "Стрєлков"), Олег Пулатов ("Гюрза"), а також українець Леонід Харченко ("Крот").

Переговори були перехоплені українськими спецслужбами і оприлюднені Міжнародною слідчою групою (JIT).

Вперше слово "Бук" з'являється в перехопленні від 16 липня 2014 року. Бойовики нарікають на великі втрати під Маринівкою через українські авіацію й артилерію, і обговорюють озброєння, яке потрібно попросити у Росії, щоб протидіяти ЗСУ. Незабаром Дубінський підтверджує доставку ракетної установки.

Дубінський: "Зроблю все можливе, коли сьогодні ввечері цей... відбуксує сюди, "Бук-М" одразу ж прибуде до вас".

Пулатов: "Ага, зрозумів".

Дубінський: "Тому що більше нічого не поробиш, сподіваємося на "Бук"".

Пулатов: "Ага".

Дубінський (згодом): ""Бук" очікується сьогодні ввечері. Після цього всі наші проблеми мають зникнути".

17 липня 2014 року

У день авіакатастрофи Дубінський заявляє, що має прямий контакт з Москвою, і каже про зенітний ракетний комплекс "Бук" на окупованій території, пише "УНІАН.

"Бібліотекар": "Алло, Миколайович, а куди нам цю красуню вивантажити?".

Дубінський: "БМ? "Бук"?".

"Бібліотекар": "Так, "Бук", "Бук"" (повторює кілька разів).

Дубінський: "А вона (установка - ред.) на тягачі?".

Дубінський: "Крот (Леонід Харченко - ред.) зараз буксирує "Бук-М" до вас".

Пулатов: "Так, зрозумів".

Дубінський: "Треба поставити його в районі Пєрвомайського, цей "Бук-М". І "Восток" (батальйон - ред.) надішле три танки як охорону".

Приблизно за пів години після катастрофи "Боїнга"

Невдовзі після авіакатастрофи Дубінський дізнався від терористів, що вони начебто збили український винищувач.

Харченко: "Ми на місці, вже одну "сушку" збили".

Дубінський: "Молодці, ай молодці! "Сушку"! Молодець".

За дві години після аварії "Боїнгу"

Тільки за дві години Сергій Дубінський з'ясував, що замість українського Су- 27 було збито пасажирський літак і наказав Харченку терміново вивезти ракетну установку.

Дубінський: "До кордону з Луганською областю. Довезти "ящик" туди і повертайтеся".

У розмові з Дубінським його зам Пулатов стверджував, що авіакатастрофа начебто сталася через те, що український військовий літак врізався в пасажирський "Боїнг", а випущена ракета збила саме винищувач ЗСУ.

Дубінський доповідає Гіркіну: "Ось що сталося: "Сушка" збила клятий "Боїнг". А "Сушку" збив наш "Бук". І багато наших людей це бачили. "Гюрза" щойно доповів".

Гіркін: "А, ось що сталося. Зрозуміло".

Дубінський: ""Сушка" рознесла "Боїнг" на друзки, а наші люди рознесли "Сушку" на друзки".

Гіркін: "Ага".

Згодом Гіркін на підвищених тонах наказує Дубінському знайти підрозділ, де був дислокований "Бук".

Однако до ранку 18 липня 2014 року про долю ракетної установки нічого невідомо. Лише вранці наступного дня "Бібліотекар" - людина, яка супроводжувала військові вантажі з РФ на окуповану територію Донбасу, - підтвердила успішне повернення ЗРК до Росії. Після 18 липня Дубінський змінив номер.

У публікації нідерландських ЗМІ зазначається, що Дубінський і його спільники могли не знати, мішень, яку мала поцілити ракета, але це не вплине на перебіг процесу.

"Аналіз переговорів також свідчить, що вплив Росії на бойовиків у Донбасі зростав. Москва була залучена у військово-стратегічні рішення, а терористи отримували від РФ засоби зв'язку, захищені від прослуховування", - йдеться в матеріалі. Стверджується, що до поставок апаратури мало відношення ФСБ.

У вересні 2016 року JIT оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер було збито ракетою, запущеною із ЗРК "Бук". Ракетна установка належить 53-й зенітно-ракетній бригаді, що дислокується в Курську.

У лютому 2021 року в Нідерландах заявили, що не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакритий повітряний простір.

Перед судом заочно постали четверо обвинувачених - троє росіян і один українець. Це - колишній офіцер ФСБ, ексміністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, полковник російського ГРУ, голова "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський і підполковник ГРУ Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Їм висунуті обвинувачення в транспортуванні ЗРК "Бук", яким було збито малайзійський "Боїнг".

Докладніше про роботу міжнародної групи слідчих у справі про катастрофу МН17 - в інтерв'ю заступника генерального прокурора, керівника JIT від України Гюндуза Мамедова.

За матерiалами: УНІАН, ZN.UA