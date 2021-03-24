У парках і скверах "червоної" зони можна бути без маски - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, в яких місцях загального користування у "червоних" зонах карантину можна знаходитися без захисних масок.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

У Міністерстві внесли зміни до постанови від 22 березня 2021 р. No 230 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. No 1236", якими визначили конкретний перелік місць обов'язкового носіння масок у регіонах "червоної" зони епіднебезпеки.

Так, масковий режим не передбачений у парках і скверах, як це зазначили у своїх новинах ЗМІ. Водночас носіння масок є обов'язковим у закладах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метра.

За матеріалами Прямий канал.