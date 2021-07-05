У Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації препаратом

Компанія Pfizer/BioNTech, яка виробляє вакцини від коронавірусу, відреагувала на смерть 47-річного мешканця Вінницької області, яка сталася після щеплення препаратом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 липня.

У компанії відзначили, що зв'язок між смертю та вакциною чоловіка наразі не доведений. Родині померлого вони висловили співчуття. "Ми зараз думаємо про сім'ю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов'язані з нашою вакциною від COVID-19, BNT162b2. Ми відзначаємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлено", - заявили у Pfizer.

Наразі розслідування триває.

Медики назвали попередню причину смерті після щеплення чоловіка - це гостра серцево-судинна недостатність. В обласному департаменті охорони здоров'я запевнили: у померлого ознак анафілаксії та тромбозу не виявили. Водночас згідно з електронною картою чоловіка, хронічних захворювань в нього теж не було.

Нагадаємо, чоловік помер невдовзі після уколу вакциною Pfizer 2 липня. Препарат кололи на підприємстві, де чоловік працював. Разом з ним того дня щеплення отримали ще 138 людей. На самопочуття ніхто з них не скаржився.