У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом

Автомобіль їхав в Польщу.

У пункті пропуску "Ягодин" в неділю затримали вантажівку з валютою та золотом.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.

"Щойно на митному посту "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби представники ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами затримали вантажний транспортний засіб, який намагався перевезти до Євросоюзу велику кількість валюти, золота інших матеріальних цінностей", - йдеться в повідомленні.

Проводяться слідчі дії.

"Ягодин" - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Він розташований в Любомльскому районі Волинської області біля села Старовойтове.

За матеріалами LB.ua