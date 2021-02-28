У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Автомобіль їхав в Польщу.
У пункті пропуску "Ягодин" в неділю затримали вантажівку з валютою та золотом.
Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.
"Щойно на митному посту "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби представники ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами затримали вантажний транспортний засіб, який намагався перевезти до Євросоюзу велику кількість валюти, золота інших матеріальних цінностей", - йдеться в повідомленні.
Проводяться слідчі дії.
"Ягодин" - пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Він розташований в Любомльскому районі Волинської області біля села Старовойтове.
За матеріалами LB.ua