У регіонах проблеми з киснем у COVID-лікарнях. У Чернігові його залишилося на кілька годин

У Чернігові склалася критична ситуація з киснем у лікарнях, де лікують COVID-19, - його вистачить лише на кілька годин. У Херсонській області теж складна ситуація з киснем - його запасів вистачить на три дні.

"На сьогодні у лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин", - сказав на брифінгу в Чернігівській міськраді гендиректор Чернігівської міської лікарні No2 Владислав Кухар, повідомляє пресслужба мерії.

Ситуація, за його словами, виникла через невиконання постачальниками своїх зобов'язань.

Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра, сказав Кухар. Водночас за його словами, невідомо, в який саме час доби відбудеться постачання.

"На сьогоднішні ми маємо саме таку ситуацію, за якої контракти на постачання кисню у нас є, але компанія-постачальник не може їх виконати у тому обсязі, в якому нам потрібно і який передбачено відповідними договорами", - розповів Кухар, нагадавши, що в Україні на ремонт зупинилися два заводи з виробництва кисню.

У чернігівських лікарнях, за словами лікаря, зараз знаходиться 317 пацієнтів з діагнозом коронавірус. З них на кисневій підтримці - 218 осіб, на ШВЛ - дев'ять пацієнтів.

У Херсонській області кисню вистачить на три дні, заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко.

"В цей момент дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, але складна. У нас на три доби кисню вистачає", - сказав Якименко на брифінгу. 21 жовтня головний санлікар Ігор Кузин сказав, що два виробники кисню в Україні зупинилися на регламентні роботи, перебої з киснем, що виникають на місцях, вирішуються за допомогою "ручного управління". 22 жовтня в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна буде отримувати медичний кисень з Польщі. 23 жовтня один з кисневих заводів на заході України відновив роботу. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ