У США хочуть призупинити вакцинацію препаратом Johnson&Johnson через випадки тромбозу

Центр з контролю та профілактики захворювань в США закликав владу негайно зупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson після виявлення шести випадків тромбозу після щеплення.

"ЦКЗ скличе в середу засідання Консультативного комітету з практики імунізації для подальшого розгляду цих випадків та оцінки їх потенційного значення. Управління продовольства і медикаментів перегляне цей аналіз, оскільки також розслідує ці випадки. Поки цей процес не завершиться, ми рекомендуємо зробити паузу у застосуванні цієї вакцини. Це, зокрема, важливо для забезпечення того, щоб заклади охорони здоров'я знали про можливість таких несприятливих подій", - йдеться у заяві ЦКЗ та Управління продовольства та медикаментів, передає ABC.

Наразі у США зроблено вже 6,8 мільйона щеплень однодозною вакциною Johnson&Johnson.

Як зазначили у ЦКЗ, спеціалісти наразі переглядають дані, що стосуються цих шести випадків тромбозу: усі вони мали місце у жінок у віці від 18 до 48 років, а симптоми виникали між шістьма та 13 днями після вакцинації препаратом

Johnson & Johnson. Експерти також визначили, що виявлений вид тромбозу нетиповий.

"Лікування цього специфічного типу тромбозу відрізняється від лікування, яке зазвичай можна проводити. Зазвичай для лікування тромбів використовують антикоагулянтний препарат, який називається гепарин. У цьому випадку введення гепарину може бути небезпечним, і необхідні альтернативні методи лікування", - відзначено у заяві.

При цьому, у Johnson & Johnson відзначили, що експерти продовжують вивчати зазначені випадки тромбозу, однак наразі невідомо чи пов'язані вони із щепленнями.Що відомо Компанія Jonson&Jonson розпочала постачання власної вакцини проти COVID-19 до Європейського союзу.

Компанія Jonson&Jonson розпочала поставки власної вакцини проти COVID-19 до Європейського союзу.

З початком березня країни почали повідомляти про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca на тлі повідомлень про виникнення тромбів у деяких пацієнтів після щеплення препаратом. У компанії наголосили, що доказів того, що саме їхня вакцина викликає тромбоз, наразі немає.

Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та деякі інші країни вирішили призупинити процес щеплення препаратом AstraZeneca. Країни чекали на рішення Європейського агентства лікарських засобів після щонайменше 40 випадків тромбозу у вакцинованих.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації від COVID-19 попри повідомлення про можливі побічні ефекти.

18 березня Європейська агенція з лікарських засобів дійшла висновку, що вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca є безпечною та ефективною.

Франція та Італія відновили використання вакцини AstraZeneca після висновку Європейської агенції з лікарських засобів про її безпечність.

Уряд Швеції дав дозвіл на відновлення вакцинації препаратом AstraZeneca осіб віком понад 65 років.

Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca та рідкісними проблемами згортання крові у щеплених людей.

У ВООЗ заявили про нерівномірний розподіл COVID-вакцин у світі.

За матеріалами suspilne.media