У США хочуть призупинити вакцинацію препаратом Johnson&Johnson через випадки тромбозу
Центр з контролю та профілактики захворювань в США закликав владу негайно зупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson після виявлення шести випадків тромбозу після щеплення.
"ЦКЗ скличе в середу засідання Консультативного комітету з практики імунізації для подальшого розгляду цих випадків та оцінки їх потенційного значення. Управління продовольства і медикаментів перегляне цей аналіз, оскільки також розслідує ці випадки. Поки цей процес не завершиться, ми рекомендуємо зробити паузу у застосуванні цієї вакцини. Це, зокрема, важливо для забезпечення того, щоб заклади охорони здоров'я знали про можливість таких несприятливих подій", - йдеться у заяві ЦКЗ та Управління продовольства та медикаментів, передає ABC.
Наразі у США зроблено вже 6,8 мільйона щеплень однодозною вакциною Johnson&Johnson.
Як зазначили у ЦКЗ, спеціалісти наразі переглядають дані, що стосуються цих шести випадків тромбозу: усі вони мали місце у жінок у віці від 18 до 48 років, а симптоми виникали між шістьма та 13 днями після вакцинації препаратом
Johnson & Johnson. Експерти також визначили, що виявлений вид тромбозу нетиповий.
"Лікування цього специфічного типу тромбозу відрізняється від лікування, яке зазвичай можна проводити. Зазвичай для лікування тромбів використовують антикоагулянтний препарат, який називається гепарин. У цьому випадку введення гепарину може бути небезпечним, і необхідні альтернативні методи лікування", - відзначено у заяві.
При цьому, у Johnson & Johnson відзначили, що експерти продовжують вивчати зазначені випадки тромбозу, однак наразі невідомо чи пов'язані вони із щепленнями.Що відомо Компанія Jonson&Jonson розпочала постачання власної вакцини проти COVID-19 до Європейського союзу.
- Компанія Jonson&Jonson розпочала поставки власної вакцини проти COVID-19 до Європейського союзу.
- З початком березня країни почали повідомляти про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca на тлі повідомлень про виникнення тромбів у деяких пацієнтів після щеплення препаратом. У компанії наголосили, що доказів того, що саме їхня вакцина викликає тромбоз, наразі немає.
- Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та деякі інші країни вирішили призупинити процес щеплення препаратом AstraZeneca. Країни чекали на рішення Європейського агентства лікарських засобів після щонайменше 40 випадків тромбозу у вакцинованих.
- Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити використовувати препарат AstraZeneca для вакцинації від COVID-19 попри повідомлення про можливі побічні ефекти.
- 18 березня Європейська агенція з лікарських засобів дійшла висновку, що вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca є безпечною та ефективною.
- Франція та Італія відновили використання вакцини AstraZeneca після висновку Європейської агенції з лікарських засобів про її безпечність.
- Уряд Швеції дав дозвіл на відновлення вакцинації препаратом AstraZeneca осіб віком понад 65 років.
- Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca та рідкісними проблемами згортання крові у щеплених людей.
- У ВООЗ заявили про нерівномірний розподіл COVID-вакцин у світі.
За матеріалами suspilne.media