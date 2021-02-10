У столичній будівлі, яку блокував Нацкорпус, знайшли зброю та гранати

Поліція вилучила кілька одиниць зброї та гранати під час обшуку будівлі на Тверському тупику, яку блокували представники Нацкорпусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національної поліції, посилаючись на коментар начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

"У результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії", - сказав Крищенко.

Пресслужба зазначає, що відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім цього, вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Як повідомляв Укрінформ, близько 15.00 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від представників Національного корпусу про збір невідомих осіб на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці.

На місце події було негайно направлено додаткові наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.