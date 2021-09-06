У столиці демонтували пам'ятний знак на честь дружби з Москвою

У Києві демонтовано пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8, інформує пресслужба Київради.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам'ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - заявила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Повідомляється, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився монумент, виконало рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року.

Пам'ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

"Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам'ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс", - заявив заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. За матерiалами ZN.UA