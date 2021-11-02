У столиці відкрили пункти з підтримки "Дії" - допомагають отримати COVID-сертифікат

Міністерство цифрової трансформації запускає пункти Команди підтримки Дії з COVID-сертифікатами у Києві.

Як передає Укрінформ, про це Мінцифри повідомляє у Телеграмі.

"Якщо вам потрібна допомога з отриманням COVID-сертифіката в застосунку чи на порталі Дія, наша команда підтримки офлайн навчить вас генерувати його. Зараз ми діємо у двох пунктах масової вакцинації столиці: Центральний залізничний вокзал, м. Київ, пл. Вокзальна, 1; ТЦ River Mall, м. Київ, Дніпровська набережна, 12", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що невдовзі відкриються ще два пункти.

Міністерство цифрової трансформації з 1 листопада спільно з Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія.