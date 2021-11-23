У ВООЗ рекомендують дотримуватися заходів "вакцина плюс": що це таке

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що для того, щоб в теперішніх умовах продовжувати повсякденне життя, потрібно дотримуватися комплексу заходів "вакцина плюс". Про це йдеться у його заяві, повідомляє "РБК Україна".

Загалом цей комплекс включає проходження вакцинації, ревакцинації та дотримання усіх встановлених епідемічних правил.

"Носіння маски, миття рук, провітрювання приміщень, підтримання фізичної відстані і чхання в лікоть - прості та ефективні способи отримати контроль над вірусом і підтримати життя суспільства" - зазначив Клюге.

Пандемія може згаснути наступного року, прогнозує The Economist.

Найближчими роками COVID-19 стане ендемічним захворюванням, таким як грип або звичайна застуда. Проте локальні та сезонні спалахи залишаться, особливо у країнах із хронічно пасивною вакцинацією. За матеріалами ZN.ua