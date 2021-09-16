У "жовтій" та "червоній" зоні школи зможуть працювати за умови вакцинації 80% вчителів

З 20 вересня в Україні почнуть діяти нові правила карантину

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину. "Жовта" зона

Відвідування шкіл буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

Сертифікат може підтверджувати: вакцинацію від Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати); вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати); негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції; одужання людини від коронавірусу. "Червона" зона

Навчальні заклади можна буде відвідувати, якщо 100% працівників закладу освіти матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати: вакцинацію від Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати); негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції; одужання людини від коронавірусу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у "жовтих" і "червоних" зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у "червоній" та "жовтій" зонах.

Як писав раніше "Главком", з-під обмежень "жовтої" і "червоної" зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.