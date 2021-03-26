У зв'язку з переходом країни на літній час 28 березня "Укрзалізниця" скоригувала графік руху потягів

Оскільки після 03:00 за київським часом годинник буде переведено на одну годину вперед, час відправлення та прибуття пасажирських та приміських поїздів у квитках буде з урахуванням цього переведення.

Отже, вже з цієї неділі поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними.