Учасникам АТО та ООС нададуть пільги на паркування у столиці

У Києві нададуть пільги на користування місцями для паркування учасникам антитерористичної операції на сході України, Операції Об'єднаних сил та членам сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій.

Як повідомляє пресслужба Київради, рішення підтримав 81 депутат, передає Укрінформ.

"Необхідно зменшити економічний тиск та створити додаткові умови соціального захисту для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, Операції Об'єднаних сил. Важливо визнавати їх особливі заслуги перед державою й українським народом, та надавати право на безкоштовне паркування при користуванні місцями для паркування у місті Києві", - зазначив депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Порайко.

За його словами, метою прийняття цього рішення є розширення наявного обсягу соціальних пільг для осіб, які є учасниками бойових дій, членів сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій, передбачених чинним законодавством України, шляхом надання пільг при користуванні місцями для паркування.

Як повідомлялося, Київрада підтримала рішення про реорганізацію спецбудинків для ветеранів. За матеріалами Укрінформ.