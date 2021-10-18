Україна - четверта у світі за смертністю від COVID-19 за добу

16 жовтня у світі від COVID-19 померло 4236 осіб, найбільше - у Росії. Про це свідчать дані сайту Worldometers, який публікує статистику поширення захворювання COVID-19 у світі.

У Росії від хвороби померло 997 осіб, Мексиці - 313, Румунії - 298. Україна опинилася на четвертому місці з 219 померлими.

Понад 100 осіб померло від коронавірусу також в Ірані, Туреччині, Індії, США та Бразилії.

Станом на 17 жовтня в Україні підтвердили майже 2,64 млн випадків COVID-19 (11 288 - упродовж останньої доби), померло понад 60,6 тис. осіб.

У країні погіршується епідемічна ситуація. Улітку фіксували менше ніж 2 тис. випадків щодня, у вересні показник збільшився.

У зв'язку з поширенням мутації четверта хвиля COVID-19 в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, заявляв 11 жовтня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр повідомляв, що у вересні 95,7% випадків коронавірусу в Україні було зареєстровано серед невакцинованих. Також за минулий місяць 97,1% госпіталізованих із діагнозом COVID-19 в Україні не робили щеплення. За матеріалами "Гордон".