Україна евакуювала з сектору Гази громадян трьох країн, серед них 109 українців

Україна евакуювала з сектору Гази громадян трьох країн - це одна з перших таких міжнародних гуманітарних операцій. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, Україна успішно евакуювала 109 громадян України, 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії. Зараз вони в Каїрі і незабаром вилетять до Києва.

**Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021**

**Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн. Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам. Я вдячний єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю 2/2- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021**

"Україна і Єгипет доклали божевільних зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилась двічі, але ми це зробили", - додав він. За матеріалами nv.ua