Україна готується скоротити термін дії COVID-сертифікатів слідом за ЄС. Термін дії таких документів, скоріш за все, буде скорочено з 365 днів до 270 днів.

Про це APnews пише з посиланням на заяву заступниці міністра МОЗ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марії Карчевич на брифінгу.

"10 січня 2022 року Європейська комісія готується скоротити термін дії COVID-сертифікатів. Ми також спостерігаємо за тими подіями, і сьогодні мали нараду з європейськими фахівцями, очікуємо офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і у нас на рівні України", - сказала вона.

Додавши, що рішення має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, далі його мають схвалити на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ і вже під кінець - нормативно врегулювати уряд.

За словами Карчевич, сертифікати, які вже згенеровані в мобільному додатку "Дія", залишаться чинними. Але під час подорожі до країн ЄС треба буде враховувати межі терміну, встановленого у конкретній країні.

"Якщо буде умова в'їзду з терміном дії сертифікату 270 днів, а у людини буде прострочений цей термін, вона не зможе потрапити на територію цієї країни за COVID-сертифікатом", - сказала заступниця міністра.