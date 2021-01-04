Україна надасть допомогу Хорватії, яка постраждала через землетрус

Україна надасть допомогу Хорватії, яка постраждала в результаті землетрусу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

Так, президент Володимир Зеленський підписав указ No 1/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія".

Згідно з документом, Кабінет Міністрів забезпечить надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Зазначено, що землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020 року, проте підземні поштовхи тривали кілька днів.

Згідно з повідомленням, найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема, міста Петрина та Сисак.

Руйнування та пошкодження отримали понад 13 тис. об'єктів.

30 грудня Зеленський висловив співчуття у зв'язку із землетрусом в Хорватії.

30 грудня в Хорватії сталися три землетруси. Багато жителів Петрина, Сисак і околиць провели ніч просто неба, гріючись біля вогню.

Тим часом 3 січня на Закарпатті було зафіксовано землетрус, але його наслідки не відчуває на поверхні.