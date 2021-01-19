Україна не закуповувала і не закуповуватиме ПЛР-тести виробництва РФ - Степанов

Україна не закуповувала і не планує закуповувати ПЛР-тести виробництва РФ, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Тести закуповувалися в Китаї, США, Кореї, Польщі, Німеччини, Великій Британії, Франції, Австрії, Канаді, Чехії, Туреччині, Сінгапурі. РФ тут немає. Більшість ПЛР-тестів закуповується в українського виробника "Українські генетичні технології" і за держзамовленням, і приватними лабораторіями", - сказав він.

За словами міністра, в Україні є три юрособи, зареєстровані в РФ, які здійснюють свою діяльність через українських постачальників.

"Процентне співвідношення використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менше ніж 0,6%. Це використовується виключно в якихось приватних лабораторіях. Держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не планує", - сказав Степанов.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.